На Украине признали, что не могут «завоевать» Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет забрать у России Крым военным путем. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

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Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что власти Украины не разрабатывали планов о вводе войск на территории Луганска, Донецка и Крыма. Информация об обратном не соответствует действительности.

Как рассказал Данилов, вопрос Крыма все еще не решен, и власти Украины будут делать все возможное, чтобы Крым и «оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вернулись домой». По его словам, Украина добьется своего, используя свои стратегии и все нормативно-правовые документы.

Данилов подчеркнул, что у Киева есть стратегия по возвращению Крыма под свой контроль, однако будет ли это военный путь, зависит от многих факторов. Он уточнил, что в настоящее время вернуть Крым военным путем невозможно. Однако отметил, что не знает, какой оборот примет дело «завтра или через год».