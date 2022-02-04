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12 минут назад

На Украине признали, что не могут «завоевать» Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет забрать у России Крым военным путем. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

На Украине признали, что не могут «завоевать» Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что власти Украины не разрабатывали планов о вводе войск на территории Луганска, Донецка и Крыма. Информация об обратном не соответствует действительности.

Как рассказал Данилов, вопрос Крыма все еще не решен, и власти Украины будут делать все возможное, чтобы Крым и «оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вернулись домой». По его словам, Украина добьется своего, используя свои стратегии и все нормативно-правовые документы.

Данилов подчеркнул, что у Киева есть стратегия по возвращению Крыма под свой контроль, однако будет ли это военный путь, зависит от многих факторов. Он уточнил, что в настоящее время вернуть Крым военным путем невозможно. Однако отметил, что не знает, какой оборот примет дело «завтра или через год».

Также Данилов заявил, что Киев не намерен использовать военную силу для возвращения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как это повлечет за собой многочисленные жертвы.

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