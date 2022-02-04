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18 минут назад

Болсонару прокомментировал информацию о попытках США сорвать его визит в Москву

Президент Бразилии Жаир Болсонару ответил на заявления о давлении, оказываемом со стороны Вашингтона в связи с информацией о подготовке его визита в Москву.

Президент Бразилии ответил на вопрос о давлении США из-за России
Фото: AP © Andressa AnholeteAP © Andressa Anholete

«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США», — цитирует Болсонару ТАСС.

Ранее издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщало, что власти Соединённых Штатов выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент продолжается работа над организацией очных контактов российского и бразильского лидеров.

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