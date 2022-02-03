США начали переброску войск в Европу

США начали переброску дополнительного контингента военнослужащих в Европу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

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По информации телеканала, около двух тысяч американских военных в четверг, 3 февраля, вылетели в Европу из расположенной в Северной Каролине воинской части Форт-Брэгг на самолетах C-17 Globemaster.

Большинство бойцов будут базироваться в Польше, остальных временно направят в Германию.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию в рамках приверженности 5-й статье Североатлантического договора и «с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций». По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.