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33 минуты назад

Зеленскому предложили «возродить» Киевскую Русь

Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной Рады Святослав Пискун предложил президенту Владимиру Зеленскому подумать о «возрождении Киевской Руси». Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Наш».

Зеленскому предложили «возродить» Киевскую Русь
Фото: ТАССТАСС

«Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь», — сказал Пискун.

Свое предложение он обосновал тем, что территория Москвы «осваивались при киевском князе Юрии Долгоруком».

Ранее советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил, что это была шутка и его личное мнение.

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