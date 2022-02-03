Пожилая жительница Херсона заплакала в телевизионном эфире, рассуждая о размере своей пенсии. Видео опубликовано в телеграм-канале украинского телеканала «Наш».

Корреспонденты телеканала опросили пенсионеров в Херсоне, хватает ли им на жизнь тех выплат, которые они получают от государства. Журналисты также поинтересовались, на сколько нужно поднять пенсию для достойной жизни.

Все пенсионеры оказались едины во мнении, что их пенсии недостаточно для оплаты всех нужд.

Одна женщина рассказала, что получает 3,5 тысячи гривен (9,5 тысяч рублей), но две трети ей приходится тратить на отопление, воду и газ.

«Получается, у меня тысяча гривен (около 2700 рублей) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу, я каждую копейку экономлю», - призналась пенсионерка со слезами на глазах.