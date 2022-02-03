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29 минут назад

«Как жить?»: Пожилая жительница Херсона расплакалась в прямом эфире

Пожилая жительница Херсона заплакала в телевизионном эфире, рассуждая о размере своей пенсии. Видео опубликовано в телеграм-канале украинского телеканала «Наш».

Корреспонденты телеканала опросили пенсионеров в Херсоне, хватает ли им на жизнь тех выплат, которые они получают от государства. Журналисты также поинтересовались, на сколько нужно поднять пенсию для достойной жизни.

Все пенсионеры оказались едины во мнении, что их пенсии недостаточно для оплаты всех нужд.

На Украине заговорили о пенсиях жителям Донбасса

Одна женщина рассказала, что получает 3,5 тысячи гривен (9,5 тысяч рублей), но две трети ей приходится тратить на отопление, воду и газ.

«Получается, у меня тысяча гривен (около 2700 рублей) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу, я каждую копейку экономлю», - призналась пенсионерка со слезами на глазах.

По мнению пожилых жителей Херсона, для достойной жизни пенсионерам необходимо выплачивать не меньше 15 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей).

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