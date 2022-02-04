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52 минуты назад

В МИД Украины отвергли возможность прямого диалога с Донбассом

Украинские власти отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «1+1», передает ТАСС.

В МИД Украины отвергли возможность прямого диалога с Донбассом
Фото: ReutersReuters

«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается», — сказал Кулеба.

Ранее издание El Pais сообщило, что власти Украины поддержали план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не возражает против ответов Вашингтона на российские предложения по безопасности в Европе и поддерживает указанные шаги по деэскалации ситуации. «Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти», — подчеркнул он.

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