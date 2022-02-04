В МИД Украины отвергли возможность прямого диалога с Донбассом

«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается», — сказал Кулеба.