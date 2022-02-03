В России прекратит вещание телеканал Deutsche Welle

В МИД России заявили о намерении остановить спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle на территории страны. На сайте дипломатического ведомства сообщили, что санкции были объявлены в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Министерство пообещало закрыть корреспондентский пункт Deutsche Welle в России и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании. Российские власти рассмотрят вопрос о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентства, также пообещали в ведомстве.

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Помимо этого, Россия планирует создать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, которые причастны к ограничению вещания RT DE и «иному оказанию давления на российского медиаоператора». Этим лицам будет запрещен въезд в страну. В МИД отметили, что обнародовать список не планируют.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, не исключила, что в России может быть прекращена деятельность всех немецких СМИ. По ее мнению, это может произойти в случае, если Берлин попытается остановить работу всех российских корпунктов в Германии.

Deutsche Welle осудила закрытие российского бюро

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что выступает против закрытия российского бюро. По его словам, компания намерена предпринять юридические шаги для того, чтобы оспорить меры российских властей.

Лимбург также отметил, что корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве будет работать в штатном режиме до тех пор, пока не получит официальный документ о закрытии. Как подчеркнул гендиректор, прекращение деятельности корпункта никак не повлияет на освещение Deutsche Welle событий в России.

Против мер, анонсированных российским ведомством, выступили и в Союзе журналистов ФРГ. Организация обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить запрет на вещание Deutsche Welle в России. «Нет никакого оправдания этим радикальным мерам цензуры», — сообщил председатель Союза Франк Ибералль. Он добавил, что Берлин должен ясно дать понять Москве, что правительство ФРГ несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников.

В отношении RT начато расследование во Франции

В четверг, 3 февраля, также стало известно, что французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении RT France. Поводом стало заявление нескольких ассоциаций о том, что телеканал допустил упущения в освещении ряда кризисов. В частности, речь идет о протестах «желтых жилетов», ситуациях в Сирии и Центральноафриканской Республике.

Руководитель RT France Ксения Федорова назвала расследование Arcom в отношении канала спланированной акцией. По ее мнению, эта проверка связана с запретом вещания RT DE в Германии. Она обратила внимание на то, что данные о расследовании появились вскоре после введения ограничений в отношении RT DE.

Вещание телеканала RT DE запретили из-за отсутствия лицензии

О запрете вещания RT DE на немецком языке в ФРГ сообщалось 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом лицензии. В Комиссии по надзору за СМИ уточнили, что RT DE не было ни получено, не запрошено разрешение на вещание.

22 декабря прошлого года стало известно о том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять телеканал с вещания в Европе. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE из сетки. Пресс-служба канала посчитала эти действия незаконными.