Раскрыт секрет самого высокого здания в мире

Самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубаи, строительство которого обошлось в 130 миллиардов долларов, не подключено к канализационной системе, поэтому каждый день к нему выстраивается очередь грузовиков, чтобы убрать фекалии, пишет Daily Star.

Фото: ТАСС ТАСС

Сверкающий стеклянный небоскреб Бурдж-Халифа высотой 830 метров не подключен к городской системе сточных вод. Каждый день к башне подъезжает вереница грузовиков, загружается нечистотами из здания, затем эти отходы вывозят из города.

Небоскреб изначально не был оборудован системой для удаления отходов. Когда его строительство в 2010 году было завершено, Дубаи только оправлялся от последствий кризиса 2008 года, и было решено, что затраты на добавление высотного здания к и без того перегруженной канализационной системе города были ненужной тратой денег.

Разработчики были уверены, что вывозить мусор каждый день будет дешевле, чем модернизировать канализационную систему. Однако при возможном проживании 35 тысяч человек здание способно производить ошеломляющие 15 тонн сточных вод в день.