Знаменитые украинские юмористы пожаловались на травлю

Украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко пожаловались на травлю, организованную против них на родине. Своей историей они поделились в передаче «Судьба человека» на «России-1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По утверждениям комического дуэта «Кролики», их шоу срывают, провокаторы приходят на выступления с «коктейлями Молотова» и не дают пройти зрителям — так, например, произошло в Трускавце.

Как рассказывают сами юмористы, это началось в 2015 году после того, как в Сеть попала запись концерта, во время которого Моисеенко и Данилец аплодируют исполнению песни о санкциях против Украины.

«Нас там подмонтировали. Как мы сидим и аплодируем, и началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора», — пояснили артисты.

Отмечается, что с того же 2015 года на Украине они не выступают.