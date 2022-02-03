Знаменитые украинские юмористы пожаловались на травлю

Украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко пожаловались на травлю, организованную против них на родине. Своей историей они поделились в передаче «Судьба человека» на «России-1».
По утверждениям комического дуэта «Кролики», их шоу срывают, провокаторы приходят на выступления с «коктейлями Молотова» и не дают пройти зрителям — так, например, произошло в Трускавце.
Как рассказывают сами юмористы, это началось в 2015 году после того, как в Сеть попала запись концерта, во время которого Моисеенко и Данилец аплодируют исполнению песни о санкциях против Украины.
«Нас там подмонтировали. Как мы сидим и аплодируем, и началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора», — пояснили артисты.
Отмечается, что с того же 2015 года на Украине они не выступают.
Ранее одесский активист Демьян Ганул заявил, что добился отмены концерта российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Как отметил житель Одессы в Facebook, исполнитель поддерживает «антиукраинскую позицию» и посещал Крым. По словам националиста, концерт был запланирован на 14 февраля в ресторане «Облака».