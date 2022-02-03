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1 час назад

Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донбассе

Командир отдельного разведывательного батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Спарта» Владимир Жога, известный в Донбассе по позывному Воха, вызвал бывшего профессионального боксера Владимира Кличко на бой.

Преемник Моторолы вызвал Кличко на бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Владимир это сделал всерьез (записался в бригаду территориальной обороны Киева), а не для дешевого и псевдопатриотического пиара, я, как защитник Донбасса, приглашаю его на реальный бой, на реальном фронте. В районе Донецкого аэропорта, например», – уточнил преемник основателя «Спарты» Арсения Павлова (позывной Моторола) во «ВКонтакте».

Выбор оружия он оставил за Кличко: пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения.

«Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах – милости просим. Все детали по нашему с вами бою готов обсудить абсолютно в любое время. Если же вы записались в тербат для того, чтобы набрать банальные политические очки, то остается лишь посочувствовать вашим поклонникам», – отметил Жога.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что его брат, боксер Владимир Кличко собрался вступить в бригаду территориальной обороны Киева.

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Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.

Напомним, 1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Командующим Силами терробороны был назначен генерал Юрий Галушкин. Формирование СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу. 14 января в Раде сообщили о решении выдать Силам территориальной обороны Украины оружие.

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