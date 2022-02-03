Преемник Моторолы вызвал Кличко на бой

«Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах – милости просим. Все детали по нашему с вами бою готов обсудить абсолютно в любое время. Если же вы записались в тербат для того, чтобы набрать банальные политические очки, то остается лишь посочувствовать вашим поклонникам», – отметил Жога.