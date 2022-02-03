В США раскрыли свою выгоду от войны на Украине

Украинский кризис и «российская угроза» используются властями США для продвижения американского газа на европейских рынках. К такому выводу пришла журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic.

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По ее словам, администрация Джо Байдена не первая, которая использует этот метод. Ранее бывший американский лидер Барак Обама таким же образом проводил кампанию по продвижению сланцевого газа.

«Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем попыткой захватить денежные потоки», — написала Аронофф.

Она обратила внимание на то, что администрация Байдена активно поддерживает Южный газовый коридор из Азербайджана в Италию. При этом разрабатываемый конгрессом Акт о защите суверенитета Украины предусматривает в том числе и стимулирование американских предпринимателей для сотрудничества со странами Балтии, в том числе и в газовой сфере.

Также «газовое лобби» в США активно выступает за замену на европейском рынке российского топлива американским.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон даже начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».