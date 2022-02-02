Макрон не исключил поездки в Москву для личной встречи с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности визита в Москву и личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге перед неформальной встречей глав МВД стран Евросоюза, передает ТАСС.
По словам Макрона, «он ничего не исключает», вероятная поездка в Москву будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы».
Он также отметил, что роль Франции, особенно во время ее председательства в Совете ЕС, состоит в том, чтобы «попытаться найти общее решение».
«Приоритетом для меня по украинскому вопросу и в диалоге с Россией является деэскалация, нахождение политического решения по выходу из кризиса», - добавил французский лидер.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в последние дни несколько телефонных разговоров. После беседы в понедельник, 31 января, было объявлено, что Москва и Париж условились оперативно проработать возможность личной встречи лидеров двух стран. 1 февраля президент России заявил, что Макрон может в ближайшее время приехать в Москву с рабочим визитом. По словам Владимира Путина, на встрече с ним будет подниматься в том числе тема гарантий безопасности.