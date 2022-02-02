Названа численность перебрасываемой в Польшу группировки армии США

США перебросят в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.

«США, по прогнозам, в ответ на рост напряженности на Украине переведут в Польшу 1,7 тысячи своих солдат», - написал Моравецкий.

Он отметил, что «жест солидарности» со стороны Вашингтона является «еще одним важным символом единства и сотрудничества демократических стран и предупреждением Владимиру Путину от дальнейших военных операций».

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию в рамках приверженности 5-й статье Североатлантического договора и «с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций».

По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.