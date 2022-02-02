Названа численность перебрасываемой в Польшу группировки армии США

США перебросят в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.
«США, по прогнозам, в ответ на рост напряженности на Украине переведут в Польшу 1,7 тысячи своих солдат», - написал Моравецкий.
Он отметил, что «жест солидарности» со стороны Вашингтона является «еще одним важным символом единства и сотрудничества демократических стран и предупреждением Владимиру Путину от дальнейших военных операций».
2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию в рамках приверженности 5-й статье Североатлантического договора и «с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций».
По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.
Пятая статья учредительного договора НАТО посвящена коллективной обороне. В ней говорится, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Впервые статья была применена после терактов в США 11 сентября 2001 года.