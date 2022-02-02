Стало известно о стрельбе из автомата в украинской столице. В ходе инцидента ранен националист и ветеран АТО Алексей Середюк. Видео с места происшествия передает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что стреляли около обменника криптовалюты в центре Киева. Криптообменник якобы является местом незаконных транзакций. Из-за него и произошел конфликт, предполагают в украинских СМИ — одна группа хотела воспользоваться обменником, а другие лица пытались ей помешать.