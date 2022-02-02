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7 минут назад

Автора публикации ответа США и НАТО нашли на Украине

Один из авторов материала в испанском журнале El Pais, который выложил в открытый доступ содержание ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил, что находится на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Автора публикации ответа США и НАТО нашли на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах было упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го. 26 января Вашингтон и НАТО передали Москве письменные ответы на ее предложения. При этом в США попросили Россию не обнародовать документы.

Однако текст ответа США и НАТО на предложения России появился на страницах испанской газеты El País. В документе, попавшем в распоряжение издания, сказано, что Вашингтон отказывается подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. При этом Штаты предлагают соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию на Украине.

Один из авторов материала в испанской газете Ибай Арбиде Аса подтвердил РИА Новости, что в настоящее время находится на Украине, а также выразил уверенность, что обнародование текста ответа США России не повлияет на переговоры.

При этом он не стал раскрывать источник, который передал ему документы, и подчеркнул, что текст перед публикацией был проверен по разным каналам.

«Обязанность любого журналиста - публиковать правду. Не думаю, что в мире есть хотя бы один журналист, который, обладая этой информацией и имея возможность ее подтвердить, не опубликовал бы ее. Все мы, журналисты, работаем над значимыми новостями, которые не только оказывают влияние, но и вызывают интерес», - заметил он.

Арбиде выразил уверенность, что «гражданам важно знать условия, на которых ведет переговоры о столь важном вопросе.

«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных», - подчеркнул он.

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