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40 минут назад

Участник сноса памятника Назарбаеву рассказал о пытках

В Казахстане после допроса одного из участников январских протестов возбудили уголовное дело. Мужчина рассказал, что его пытали силовики. Генеральная прокуратура проверит факт нанесения ему телесных повреждений, сообщает Orda.

Участник сноса памятника Назарбаеву рассказал о пытках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина участвовал в акциях протеста в городе Талдыкорган в Алматинской области Казахстана с 5 января. Сообщается, что он был одним из тех, кто сносил памятник бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Во время беспорядков его вместе с другими протестующими задержали правоохранители.

«Сообщаем, что 22 января 2022 года он был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в городе Талдыкорган. 23 января в ходе допроса он показал, что сотрудники органов внутренних дел 10 января нанесли ему телесные повреждения. По данному заявлению Батырбаева А. антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток», — прокомментировала инцидент казахстанская генпрокуратура.

Массовые беспорядки в Казахстане произошли в начале января 2022 года. Начавшиеся с мирных митингов с экономическими требованиями, они вскоре переросли в погромы и мародерство. Президент страны Касым-Жомарт Токаев смог восстановить порядок, обратившись за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам протестов задержали несколько тысяч человек, возбуждены сотни уголовных дел.

В то же время Токаев устранил Назарбаева с ключевых постов республики. 2 февраля парламент Казахстана утвердил закон о лишении бывшего лидера страны большей части пожизненных полномочий.

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