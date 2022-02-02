На Украине поставили ультиматум Германии

В интервью еженедельнику Die ZEIT мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2».
«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», - заявил украинский политик.
По словам Кличко, русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину.
Комментируя слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который назвал выступления Киева «бряцанием оружием», Кличко удивился, от имени какой страны Шредер выступает.
Также Кличко призвал Германию мыслить стратегически, ведь Украина просит оружия только, чтобы обороняться, пишет РИА «Новости».
Ранее Кличко пришел в ярость от немецкой военной помощи Украине. Напомним, Германия решила отправить на Украину 5 тысяч военных касок, вместо оружия.