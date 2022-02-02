На Украине поставили ультиматум Германии

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», - заявил украинский политик.