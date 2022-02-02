Экстремальная посадка самолета в Лондоне попала на видео

Самолет авиакомпании British Airways едва не перевернулся из-за сильного ветра, заходя на посадку в аэропорту Хитроу в Лондоне. Соответствующие кадры экстремальной посадки размещены в новостных Telegram-каналах.

На записи видно, как воздушное судно едва не опрокидывается на бок в тот момент, когда шасси соприкасаются со взлетно-посадочной полосой. Судя по кадрам, пилоты лайнера приняли решение снова поднять его в воздух. Самолет сумел уйти на второй круг, благодаря чему катастрофы удалось избежать.