Обзор иноСМИ: «мать всех санкций» и угрозы Бориса Джонсона

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Германию позвали в союз Украины и Польши

В МИД Украины анонсировали создание нового альянса, в который войдут Украина, Польша и Великобритания, его цель - «укрепление пояса безопасности». Польский генерал Роман Полько заявил, что к альянсу могут присоединиться Литва, Латвия и Эстония, но по-настоящему ему не хватает Германии.

По словам Полько, если в альянс войдет такая страна, как Германия, имеющая особо тесные связи с Кремлем, это станет для Москвы «четким сигналом, что в отношении Украины не будет никакой бумажной дипломатии, никакой бумажной войны, а НАТО будет действовать сообща, а не как бумажный тигр».

«Борис Джонсон грозит Владимиру Путину»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что жесткие санкции против России будут «введены в тот момент, когда первый российский военный пересечет границу Украины». Как отмечает Daily Mail, Джонсон обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что вторжение на Украину стало бы «политической, гуманитарной и военной катастрофой».

Примерно в то же время Путин рассказал, что США и их союзники проигнорировали главные требования России в области безопасности, но добавил, что Москва по-прежнему открыта для дальнейших переговоров. Также он подчеркнул, что политика открытых дверей НАТО не обязывает альянс предлагать членство Украине.

«В США готовят мать всех санкций»

Болгарский портал «Дневник» рассказал о подготовке в США «матери всех санкций» против России - речь идет о мерах против ведущих российских банков и суверенного долга страны. Глава комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш заявил, что эти санкции «выходят за рамки всего, что вводилось до сих пор».

Болгарские читатели предположили, что санкции могут нанести удар и по ЕС. Пользователь под ником БГА Балкан заявил, что США «убивают двух зайцев одним выстрелом»: «Они вбивают клин между европейскими странами и наносят ущерб экономике ЕС, зависящей от российского рынка и сырья, а также делают ЕС еще более зависимым». Стрим отметил, что «США хотят сохранить свою глобальную гегемонию любой ценой, даже если партнеры по ЕС больше всего пострадают от разразившегося энергетического кризиса».

«Китай и Россия поставят Америку на растяжку»

Украинский политолог Андрей Головачев предположил, что Китай и Россия могут «поставить Америку на растяжку» и одновременно начать эскалацию в двух точках мира - в Донбассе и на Тайване. В своей статье для «Главреда» Головачев назвал этот сценарий очень опасным, так как он предполагает «развал всей существующей системы безопасности».

Политолог заявил о планах Си Цзиньпина «провести операцию по присоединению Тайваня до ноября этого года, чтобы гарантировать себе переизбрание». По его мнению, успешное присоединение Тайваня обеспечит Си Цзиньпину статус пожизненного лидера Китая. Автор заявил, что Пекину «крайне выгодно, чтобы США в это время завязли бы в конфликте с Россией из-за Украины».

Турция обогатилась на туристах вопреки ковиду

В 2021 году доходы Турции от туризма увеличились на 103 процента в годовом выражении - до 24,48 миллиарда долларов, пишет Hürriyet Daily News. Таких результатов стране удалось достичь вопреки пандемии коронавируса, которая не отступила до сих пор.