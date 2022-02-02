Внезапная смерть оставила США без Дня сурка

В США в штате Нью-Джерси отменили День сурка из-за смерти Меллтаунского Мэла — животного, которое предсказывало приход весны. Согласно сообщению на странице в Facebook, которую вели от лица зверька, млекопитающее не дожило до очередного праздника всего два дня.

Фото: кадр из фильма «День сурка» кадр из фильма «День сурка»

Каждый год 2 февраля в Соединенных Штатах отмечается День сурка. Согласно традиции, поведение грызуна определяет близость наступления весны: если он не увидит своей тени из-за пасмурной погоды и спокойно покинет свое убежище, то весна будет ранней.

Если же в этот день будет солнечно, и сурок, увидев свою тень, испугается и вернется в нору, то впереди еще полтора месяца зимы.