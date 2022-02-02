Канадцы высмеяли министра обороны за угрозы в адрес России

Читатели канадского издания CBC осудили министра обороны страны Аниту Ананд за «предостережения» в адрес России из-за Украины, заявив, что давно так не смеялись. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

Фото: Reuters Reuters

Последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске эскалации ситуации и возможном «вторжении» России на Украину. В Москве уже не раз отвергали обвинения и отмечали, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

По данным CBC, министр обороны Канады Анита Ананд (Anita Anand) в ходе своего визита в Киев «повторила предостережения западных союзников о надвигающейся угрозе российского вторжения» и пригрозила России «суровыми санкциями и последствиями».

Комментируя эту новость, читатели CBC заявили, что «давно так не смеялись».

«А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на нее вот-вот нападут русские? Разве она не должна прятаться вместе с Трюдо?», «Отвлекающий маневр с войной на Украине провалился, — местное руководство потребовало ее прекратить. Теперь у Байдена будет план «Б»: народ, поглядите, у меня новый котик!» - сыронизировали они.

Также канадцы сочли, что Украина для западных политиков «всего лишь костыль для падающего рейтинга».

«Я не удивлен, Украину посетит и Борис Джонсон. Такое чувство, что премьеры сбегают туда от домашних неурядиц», - констатировал пользователь с ником Alexander Borgia.