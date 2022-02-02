Канадцы высмеяли министра обороны за угрозы в адрес России

Читатели канадского издания CBC осудили министра обороны страны Аниту Ананд за «предостережения» в адрес России из-за Украины, заявив, что давно так не смеялись. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».
Последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске эскалации ситуации и возможном «вторжении» России на Украину. В Москве уже не раз отвергали обвинения и отмечали, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
По данным CBC, министр обороны Канады Анита Ананд (Anita Anand) в ходе своего визита в Киев «повторила предостережения западных союзников о надвигающейся угрозе российского вторжения» и пригрозила России «суровыми санкциями и последствиями».
Комментируя эту новость, читатели CBC заявили, что «давно так не смеялись».
«А почему мы отправили на Украину нашего министра обороны, если на нее вот-вот нападут русские? Разве она не должна прятаться вместе с Трюдо?», «Отвлекающий маневр с войной на Украине провалился, — местное руководство потребовало ее прекратить. Теперь у Байдена будет план «Б»: народ, поглядите, у меня новый котик!» - сыронизировали они.
Также канадцы сочли, что Украина для западных политиков «всего лишь костыль для падающего рейтинга».
«Я не удивлен, Украину посетит и Борис Джонсон. Такое чувство, что премьеры сбегают туда от домашних неурядиц», - констатировал пользователь с ником Alexander Borgia.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них». Также глава Украины констатировал, что из-за паники на границе из страны было выведено порядка $12,5 млрд, а курс нацвалюты к доллару максимально ослаб за последние четыре года.