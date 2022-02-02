«До последней капли крови»: Джонсон посоветовал украинцам драться с русскими насмерть

Британский премьер Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что Москва совершит огромную стратегическую ошибку, напав на Украину. В ходе переговоров в Киеве Джонсон и Зеленский договорились, что будут сотрудничать и поддерживать стратегический диалог. Глава правительства Великобритании также заявил, что украинцы будут сражаться с русскими до последней капли крови.

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Любая попытка России вторгнуться на Украину станет грандиозной стратегической ошибкой. Об этом в своем совместном заявлении сообщили украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА "Новости".

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"Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия", - говорится в заявлении.

В ходе выступления на пресс-конференции Борис Джонсон также заявил, что в случае нападения России украинцы будут воевать до последней капли крови.

"Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому русские матери должны помнить о жизнях своих сыновей", - сказал британский премьер.

В Киев Борис Джонсон прилетел, чтобы обсудить вопросы безопасности и сотрудничества с Украиной. Вместе с Зеленским они подтвердили, что хотят углублять стратегическое партнерство – особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания. Кроме того, на встрече два политика обсуждали планы по сдерживанию России.

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены", – сказал Джонсон.

Британский глава кабмина добавил, что Лондон готов помогать Киеву "в вопросе освобождения оккупированных территорий".

Завтра - Путин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что надеется в среду, 2 февраля, провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я поговорю с ним завтра", — заявил Джонсон, отвечая на вопрос журналиста по поводу беседы с российским лидером, которая, как рассчитывали на Даунинг-стрит, должна была состояться 31 января.

В публикации отмечается, что телефонный разговор был перенесен из-за того, то премьер Великобритании несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах.

Тысячи ракет

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал о том, что стороны обсудили шаги "по сдерживанию России". Глава государства отметил, что страна получила британские ракеты.

"Транспортные самолеты ВВС Ее Величества доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет", — сказал Зеленский.

Он также объявил о создании нового альянса с Британией и Польшей.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, и мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости", — сказал он.

Зеленский добавил, что хотя дипломатическая поддержка Украины сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года, она по-прежнему рассчитывает только на себя. Кремль отрицает все обвинения Запада и Украины в подготовке вторжения. В Кремле сообщения западных политиков и прессы называют нагнетанием истерии.