В тайных тюрьмах Украины исчезли десятки донбассовцев

Более 60 пленных сторонников ДНР, которых разыскивают в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, уже нет в живых, считает уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Фото: ТАСС ТАСС

По её словам, на сегодняшний день в список граждан, которых республика разыскивает на подконтрольной Киеву территории, включены 94 человека. Из них более 60 были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Киев не отвечает на запросы по ним.

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«При этом мы располагаем объективными данными, подтверждающими, что эти люди были задержаны украинскими правоохранительными органами либо националистическими батальонами... У нас есть основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина не предоставляет информацию, уже нет в живых», — подчеркнула Морозова.

Омбудсмен также отметила, что ДНР неоднократно направляла свой список разыскиваемых и в адрес Международного комитета красного креста с просьбой уточнить местонахождение людей, однако результатов это также не принесло.

«Сегодня более 60 семей продолжают жить с болью неведения, считая лишение свободы своих близких лучшим из возможных сценариев... В сложившихся обстоятельствах мы расцениваем молчание Украины как попытку скрыть следы своих военных преступлений», — отметила она.

Напомним, что при этом украинская сторона постоянно тормозит обмен пленными, зачастую отдавая республикам людей, никакого отношения к ним не имеющих. В число «сторонников ДНР» могут попасть все лица, неугодные власти, многих из которых захватывают специально для пополнения «обменного фонда».

Однако, очевидно, что некоторые действительно опасные для киевской власти люди в итоге исчезают в украинских застенках. Вот только шестьдесят ли их или намного больше?

— В украинских тюрьмах убивают «врагов нации», — уверен политический обозреватель информационного агентства News-Front. Сергей Веселовский.

Без суда, следствия, должного оформления при задержании. Это происходит с весны 2014 года. За восемь лет бесследно исчезли тысячи, а не 60 человек. При этом термин «сторонники ДНР» используется достаточно условно. Это люди, не поддержавшие государственный переворот и не испугавшиеся об этом заявить.

«СП»: — Можно ли скрыть факт исчезновения такого количества людей?

— Скрыть исчезновение людей совсем не сложно. В этой недостране точно не знают даже примерного количества населения. Цифры разнятся от сорока до двадцати трёх миллионов. Тем более не известны точные цифры выехавших на заработки за пределы Украины.

Мы не скоро узнаем реальные цифры исчезнувших. Как сидящих, так и тех, кого уже нет в живых. В Мариуполе никто не знает, сколько девушек было убито после изнасилований бойцами «Азова» и где они прикопаны.

«СП»: — Может стоит попытаться как-то привлечь внимание мирового сообщества к этой проблеме? Оно поможет надавить на Киев?

— Мировому сообществу не интересно озвучивать правду о зверствах своих питомцев. Надавить на Киев можно будет. Но после бегства из страны военных преступников: Турчинова, Яценюка, Порошенко и прочих калибром поменьше.

— Во время ожесточенных столкновений и бесконтрольных действий карателей из добровольческих батальонов в период 2014-2015 годов в руки украинских сил попали сотни людей, — напоминает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Это могли быть и ополченцы, и простые мирные жители, которых националисты обвиняли в пособничестве «сепаратистам». Тогда под Краматорском, в аэропорту Мариуполя, под Харьковом были созданы настоящие пыточные камеры и тайные тюрьмы. Многие из попавших туда пропали без вести.

«СП»: — Как понимать заявление Дарьи Морозовой про то, что их «нет в живых»? Этих людей замучили в застенках? Расстреляли? Почему только сейчас об этом говорится?

— Скорее всего, люди, о которых пишет Морозова и представители ЛНР давно погибли. О тайных застенках в Мариуполе, Харькове и других местах писали и говорили неоднократно. К этим тайным тюрьмам было привлечено внимание международных правозащитных организаций, вышел доклад комитата при ООН, и эти тюрьмы закрыли по-тихому. Немало моих товарищей и соратников прошли через эти тюрьмы, и они мне говорили, что погибших там никто не фиксировал, и сам факт смерти нигде не раскрывался.

«СП»: — Насколько, кстати, по-вашему, объективна эта цифра? Может, в реальности их больше? Сколько всего в тюрьмах может находиться людей по политическим делам? Им угрожает опасность?

— Я уверена, что людей, погибших в тайных тюрьмах, было намного больше, чем упомянутая цифра. Здесь речь идет только о тех, факт задержания которых украинской стороной был зафиксирован. Многие же попадали в руки карателей без огласки, и погибли, оставшись в списках пропавших без вести.

Несколько другая ситуация с обвиненными по политическим статьям на Украине в других регионах. Политических дел на Украине, по словам военного прокурора Матиоса и бывшего генерального прокурора Луценко, были тысячи, сотни человек получили реальные сроки наказания. Многие из них были обменяны в процессе официального обмена в 2015-2020 годах. Последний большой обмен состоялся в декабре 2019 года, когда на Донбасс вернулись 129 человек.

Многие, как я, уехали из Украины, и дела против нас рассматриваются уже более семи лет. Сейчас украинские судьи очень неохотно выносят приговоры по подобным делам, поскольку политическая подоплека репрессий просматривается совершенно очевидно.

«СП»: — Есть ли вариант освободить их? Только через обмен? Но Киев его тормозит. Почему, кстати? Им их люди, попавшие в плен в республиках не нужны?

— Украинская сторона до сих пор захватывает в плен донецких военных или просто тех, кого называет боевиками. Так несколько месяцев назад был схвачен представитель СЦКК в Луганске Андрей Косяк. Для Киева это просто материал для обмена и торговли.

Пока никаких других методов для освобождения донецких военных не существует. По всей вероятности, сегодня Киев считает, что последний обмен «всех на всех» в конце 2019 года в основном решил проблему украинских военнопленных в ДНР, хотя еще летом 2020 года Зеленский на встрече с семьями участников АТО пообещал, что вопрос возвращения всех военнопленных украинцев будет и дальше решаться. Но процесс работы трехсторонней группы полностью саботируется украинской стороной.

«СП»: — Есть ли способы надавить на украинские власти в этом вопросе: обращаться в ООН, ЕСПЧ и другие международные организации, конечно, бесполезно?