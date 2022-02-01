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41 минуту назад

Конфуз Джонсона на встрече с Зеленским попал на видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился во время приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал агентства РИА «Новости».

Борис Джонсон вышел из автомобиля у Мариинского дворца, где его встречал Владимир Зеленский.

Лидеры обменялись рукопожатиями и приветственными фразами. В это время в кадр вбежала помощница Джонсона и буквально вырвала из подмышки премьер-министра папку с документами, после чего убежала обратно.

Джонсон на секунду оглянулся на помощницу и продолжил общение с украинским лидером.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом. Джонсона в поездке должна была сопровождать министр иностранных дел Лиз Трасс, однако накануне она сдала положительный тест на коронавирус и осталась дома на самоизоляции.

Британский премьер, как ожидается, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Стороны обсудят вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество.

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