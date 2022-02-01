Конфуз Джонсона на встрече с Зеленским попал на видео

Борис Джонсон вышел из автомобиля у Мариинского дворца, где его встречал Владимир Зеленский.

Лидеры обменялись рукопожатиями и приветственными фразами. В это время в кадр вбежала помощница Джонсона и буквально вырвала из подмышки премьер-министра папку с документами, после чего убежала обратно.

Джонсон на секунду оглянулся на помощницу и продолжил общение с украинским лидером.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом. Джонсона в поездке должна была сопровождать министр иностранных дел Лиз Трасс, однако накануне она сдала положительный тест на коронавирус и осталась дома на самоизоляции.