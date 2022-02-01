Блинкен призвал РФ отвести войска от границ с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины и отводу российских войск от украинской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

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«Госсекретарь призвал к немедленной российской деэскалации и отводу войск и снаряжения от границ Украины», - говорится в сообщении.

Блинкен предупредил о «быстрых и суровых последствиях» в случае «дальнейшего вторжения» и призвал Россию следовать дипломатическому пути.

Он также в очередной раз высказал поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и отметил приверженность США праву всех стран самостоятельно «определять свою внешнюю политику и альянсы».