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12 минут назад

В США объяснили разницу между мифическим и настоящим Путиным

Политолог, обозреватель американского журнала The Nation Анатоль Ливен объяснил разницу между настоящим президентом России Владимиром Путиным и мифологическим Путиным, каким его видят западные политики и СМИ.

В США объяснили разницу между мифическим и настоящим Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мифологическое чудовище будоражит воспаленное воображение Запада. (…) У него тело медведя, руки осьминога и голова сверхразумного инопланетянина. Другие его характеристики столь же противоречивы», - пишет Ливен.

Он отмечает, что мифологическому Путину приписывают шовинизм, безрассудство и агрессию, однако в реальности он демонстрирует другие качества.

«Чудовище Путин в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», - перечислил обозреватель.

По мнению Ливена, настоящий президент РФ, «безусловно, безжалостен, циничен и хладнокровен, но при этом очень осторожен и уравновешен» и «ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на местном уровне».

На Западе обвинили Путина в отсутствии контактов с инопланетянами

По словам политолога, это должно вселять уверенность, что и из нынешнего кризиса мир сможет выйти «без катастроф». Однако уверенность не может быть полной, поскольку Владимир Путин «полностью отождествляет себя со славой и мощью России», а стремление оградить границы РФ от НАТО являются для него жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения.

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