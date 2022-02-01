Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал справедливым свое уголовное дело. В интервью Znak.com он заявил, что полностью согласен с выдвинутыми обвинениями.
«Я действительно работал над организацией протестов. Глупо отрицать очевидное», — приводятся в материале слова Протасевича.
По его словам, в возбужденном против него уголовном деле «все по факту».
«Дело справедливое по той причине, что все по факту. Есть законодательство страны, ты в ней живешь, значит, по умолчанию ты его принимаешь. Помню, как в 2020 году мы шутили, что на пару статей УК мы уже заработали. Уже тогда было четкое понимание, что мы нарушаем закон. Поэтому как тут оценивать справедливость? Все по факту», — отметил Протасевич.
Также блогер объяснил свои слезы во время интервью государственному белорусскому телевидению в прошлом году. Их причиной, по его словам, стало пережитое эмоциональное потрясение.
Протасевича арестовали 23 мая 2021 года в ходе досмотра принудительно посаженного в минском аэропорту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс через Белоруссию. Против блогера возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков» в период протестов после президентских выборов 2020 года. Какое-то время Протасевич находился под домашним арестом, однако недавно условия его содержания смягчили — он начал работать в правозащитном центре «Системная правозащита».