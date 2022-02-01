Генерал ВСУ перечислил «мечтающие войти в состав России» области Украины

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы», - заявил Забродский в эфире телеканала «Эспрессо».