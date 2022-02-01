Генерал ВСУ перечислил «мечтающие войти в состав России» области Украины

Украинский генерал Михаил Забродский назвал области страны, которые хотели бы войти в состав России, сообщает РИА «Новости».
По мнению генерал-лейтенанта ВСУ, о независимости от Украины или вхождении в состав России мечтают регионы от Харькова до Одессы.
«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы», - заявил Забродский в эфире телеканала «Эспрессо».
Михаил Забродский — украинский военачальник и политик. Народный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». В ходе конфликта на востоке Украины Забродский командовал 95-й аэромобильной бригадой, которая участвовала в блокировании городов Славянск и Краматорск в 2014 году, боях за Марьинку в 2015 году. В марте 2015 года Забродского назначили командующим Высокомобильными десантными войсками ВСУ.
В сентябре 2017 года Следственный комитет России возбудил против Михаила Забродского уголовное дело по статьям 356 и 357 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Геноцид»).