В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
33 минуты назад

Оскорбленные азербайджанцы пригрозили расправой певцу Navai

Оскорбленные азербайджанцы в соцсетях пригрозили исполнителю Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) расправой. Об этом сообщает Super в своем Telegram-канале.

Оскорбленные азербайджанцы пригрозили расправой певцу Navai
Фото:  @navaib @navaib

Известно, что участник дуэта Hammali&Navai исполнил вместе с певцом Эмином Агаларовым песню «Сбежим в Баку» на вечеринке в честь открытия караоке-клуба Divas. Вместо «Баку» он сказал слово, которое на азербайджанском означает «бордель», только в нецензурной, более оскорбительной и грубой форме.

После этого к Бакирову начали поступать сообщения с оскорблениями, пожеланиями смерти и угрозами физической расправы. В начале артист заверил, что это был «монтаж», но позже записал на видео свое извинение перед жителями Баку.

Ранее сообщалось, что голливудскую актрису Вупи Голдберг раскритиковали после ее заявления о том, что холокост не был связан с расизмом. Позже артистка принесла свои извинения в Twitter.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители