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1 час назад

ЕС ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения с Россией

ЕС ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с Россией. Об этом представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Европа бросилась искать альтернативу российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 4 февраля отправится с визитом в Азербайджан, а 7 февраля — в США для обсуждения дополнительных поставок газа в Евросоюз.

«В пятницу еврокомиссар Симсон отправится 4 февраля в Азербаджан для участия в министерской встрече стран участниц Южного газового коридора. 7 февраля она и верховный представитель Жозеп Боррель отправятся в США для участия в заседании Совета ЕС — США по энергетике», — сказал он.

Ранее сообщалось, что европейские хранилища газа по состоянию на конец января опустели уже на 81% от объема газа, закачанного туда в летний период. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

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Таким образом, объем активного газа в ГПХ Европы по состоянию на 30 января составляет всего 38,1 млрд кубометров, а это на 2,7 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату, уточнили в «Газпроме».

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