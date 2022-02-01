Первая страна ЕС отменила коронавирусные ограничения

В Дании отменили коронавирусные ограничения, сообщает газета Jyllands-Posten. Страна стала первой в Европейском Союзе, которая приняла такое решение. При этом в стране продолжают фиксировать рост случаев заболевания новой версией "омикрон"-штамма.

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В Дании отменяется обязательное ношение масок в общественном транспорте (теперь это лишь рекомендация) и наличие ковид-паспортов для поездок на поездах. Также разрешается работа заведений в ночное время.

Датские власти обратили внимание на то, что COVID-19 не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". Поэтому возвращение к обычной жизни не опасно для населения. В минувший понедельник в стране зафиксировано 29084 новых случаев заражения коронавирусом. В интенсивной терапии находятся 32 человека.

"Мой взгляд обращен на тяжелобольных. Я смотрю на количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, и оно чрезвычайно мало", -рассказал в эфире телеканала TV2 директор управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём.

Ранее власти Великобритании приняли решение об отмене большинства "антикоронавирусных" мер, введенных в стране из-за распространения "омикрон"-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции.