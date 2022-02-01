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23 минуты назад

В Грузии отменили систему ковид-паспортов

Власти Грузии приняли решение отменить систему ковид-паспортов для посещения общественных мест, так как посчитали ее неэффективной. Об этом заявил глава оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгий Гибрадзе, передает РИА Новости.

В Грузии отменили систему ковид-паспортов
Фото: ТАССТАСС

По словам Гибрадзе, число заражений сильно увеличилось, а поэтому система зеленых паспортов теперь не так эффективна и не будет использоваться внутри страны. При этом ковид-паспорта все еще понадобятся желающим выехать за границу.

Гибрадзе отметил, что ситуация с коронавирусом, несмотря на массовые заражения омикрон-штаммом, поддается контролю.

Система ковид-паспортов, или зеленых паспортов, действовала в Грузии с 1 декабря. Электронный документ, в который вносились данные о вакцинации или перенесенном заболевании, позволял жителям страны посещать рестораны, торговые центры и другие общественные места.

Ранее стало известно, что в Грузии сразу четыре министра заразились коронавирусом. Речь идет о министре обороны Джуаншере Бурчуладзе, министре сельского хозяйства и инфраструктуры Леване Давиташвили, министре регионального развития Ираклии Карселадзе и министре образования и науки Михаиле Чхенкели. Все они были вынуждены уйти на самоизоляцию.

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