Джордж Сорос призвал сменить режим в Китае

Американский миллиардер и основатель «Фонда открытого общества» Джордж Сорос в лекции для Стэнфордского университета призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Об этом сообщается на странице бизнесмена в Twitter.

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Также Сорос заявил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства. «Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении», — сказал миллиардер.

По словам Сороса, Китай на сегодняшний день стал «самым могущественным авторитарным государством в мире». Он заметил, что Си Цзиньпин, в отличие от бывшего руководителя Китая Дэна Сяопина (который провел в стране рыночные реформы), действительно верит в коммунизм.

Так, по мнению Сороса, нынешний китайский председатель считает красных диктаторов Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами. Также миллиардер предупредил, что Си Цзиньпин использует Олимпийские игры в 2022 году так же, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер в 1936-м — «чтобы одержать пропагандистскую победу своей системы строгого контроля».