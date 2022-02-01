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12 минут назад

ВОЗ: Пандемия COVID-19 привела к созданию тонн новых медицинских отходов

Пандемия коронавируса привела к созданию десятка тысяч тонн новых медотходов, которые могут нанести ущерб здоровью населения. Об этом говорится в глобальном анализе ВОЗ, опубликованном во вторник, 1 февраля.

Пандемия привела к созданию тонн новых медицинских отходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В период с марта 2020 по ноябрь 2021 года в рамках совместной инициативы Организации объединенных наций (ООН) было закуплено около 87 тысяч тонн масок, большая часть их которых превратилась в отходы.

Кроме того, всего было поставлено свыше 140 миллионов тестов, которые способны провести 2600 тонн пластиках и 731 тысячу литров химотходов.

Также было создано около 144 тысяч тонн шприцов, упаковок и игл.

В ВОЗ уточнили, что безопасное использование медицинских товаров имеет особую важность в период пандемии, передает РИА Новости.

26 января китайские ученые сообщили, что в человеческую популяцию может проникнуть новый коронавирус NeoCoV, ранее обнаруженный в ЮАР. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Чтобы проникнуть в человеческий организм, ему нужна определенная мутация. Но во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

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