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13 минут назад

На Украине призвали ходить в церковь после запуска всех блоков АЭС

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль после запуска в стране всех 15 имеющихся энергоблоков АЭС испугался катастрофы, подобной аварии в Чернобыле в 1986 году.

На Украине заявили о риске повторения чернобыльской катастрофы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», – заявил генерал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, украинский «Энергоатом» находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России. Также генерал призвал ходить в церковь, чтобы «пережить зиму».

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы «Энергоатом» пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», – заключил Москаль.

Напомним, в воскресенье украинский «Энергоатом» подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что ему «стало страшно» в связи с запуском на Украине всех имеющихся энергоблоков АЭС.

Сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС.

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