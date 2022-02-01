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34 минуты назад

Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей служащих США в Белоруссии покинуть страну.

Американским госслужащим приказали покинуть Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", — следует из заявления внешнеполитического ведомства на странице в twitter.

В сообщении отмечается, что на фоне "необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности" России у границы с Украиной американские граждане в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе "непредсказуема".

Несколько дней назад в посольстве США в Киеве повторно обратились к гражданам страны с призывом покинуть территорию Украины. Подчеркивается, что ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за якобы возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения.

«Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — следует из сообщения.

В дипмиссии американцам рекомендовали покинуть страну через Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию. Также для связи с сотрудниками дипломатического ведомства была опубликована онлайн-форма.

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