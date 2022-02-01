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42 минуты назад

Евросоюз поставил ультиматум России по Украине

От Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации в Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Евросоюз поставил ультиматум России по Украине
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Мы не будем сейчас рассуждать о конкретных мерах и их деталях, поскольку мы все еще сосредоточены на поиске решения конфликта путем взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций», — заявил «Известиям» Стано.

По его словам, Евросоюз допускает и другие варианты. В частности, страны ЕС сошлись во мнении, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные политические последствия и высокие экономические издержки», добавил Стано. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России. А депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил газете, что меры иностранных коллег будут направлены на нанесение ущерба энергетическому сектору России.

Последние месяцы США угрожают РФ невиданными санкциями в случае эскалации конфликта в Украине, передает «Национальная служба новостей». Часть санкций обещают «дать авансом». Политолог Сергей Марков считает, что ограничения могут коснуться финансовых систем, глобальной инфраструктуры для российского руководства и сторонников президента РФ Владимира Путина, пишет «Утро.ру».

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