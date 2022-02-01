Евросоюз поставил ультиматум России по Украине

От Москвы зависит, пойдет ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации в Украине . Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы не будем сейчас рассуждать о конкретных мерах и их деталях, поскольку мы все еще сосредоточены на поиске решения конфликта путем взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций», — заявил «Известиям» Стано.

По его словам, Евросоюз допускает и другие варианты. В частности, страны ЕС сошлись во мнении, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные политические последствия и высокие экономические издержки», добавил Стано. Он подчеркнул, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России. А депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил газете, что меры иностранных коллег будут направлены на нанесение ущерба энергетическому сектору России.