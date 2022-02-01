Россия ответила США на предложения по безопасности

Американские власти получили от Кремля письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по стратегической безопасности, пишет The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

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«Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», — сообщил собеседник издания.

При этом он не раскрыл подробности ответа российских властей, отметив, что США полностью привержены диалогу для решения вопросов безопасности. Как отметил источник газеты, Вашингтон продолжит тесные консультации со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.

В проекте договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.