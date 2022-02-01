США подготовили санкции против российских элит и их семей

Американские власти подготовили ограничительные меры против элит в России и их семей в случае вторжения на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину... Лица, которые мы определили, входят во внутренний круг Кремля, или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений, или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — рассказала она.
Как отмечается, работа над санкциями велась США вместе с партнерами и союзниками.
Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что речь идёт о членах советов директоров российских госкомпаний, а также о крупных чиновниках. Не исключается, что под ограничения также попадут их жёны и дети.
Отмечается, что попавшие в список лица «поддерживают тесные финансовые связи с Западом», а потому «особенно уязвимы», так как рестрикции не позволят им и членам их семей «хранить свои деньги в западных странах и обучаться в элитных западных университетах».