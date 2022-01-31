СНБО Украины: выполнение минских соглашений приведет к развалу страны

Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Associated Press.

По словам Данилова, Украина подписала минские соглашения «под дулом пистолета», а Германия и Франция наблюдали за этим.

«И уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», - цитирует Данилова РИА «Новости».

Секретарь СНБО считает, что западные страны не должны принуждать Киев к выполнению минских соглашений, поскольку это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, необходимо составить новый документ, который заставит Россию «отвести войска и танки».

Также Данилов прокомментировал возможность «российского вторжения» на Украину. Он отметил, что российским войскам будут противостоять 2-2,5 млн украинских граждан.

Он раскритиковал Германию за отказ поставлять вооружения на Украину и напомнил, что власти ФРГ до сих пор не извинились перед украинцами за Вторую мировую войну.

«К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан. Они извиняются перед русскими, как будто бы мы одна страна», - заявил Алексей Данилов.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.