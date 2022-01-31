В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
19 минут назад

Британские эксперты рассказали о последствиях отключения РФ от SWIFT

Эксперты британской газеты The Financial Times рассказали о последствиях возможного отключения России от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости».

Британские эксперты рассказали о последствиях отключения РФ от SWIFT
Фото: ReutersReuters

Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля выразил мнение, что санкциям, затрагивающим отключение РФ от платежных систем, уделяется слишком большое внимание, тогда как на самом деле они не смогут помешать Москве заключать сделки с партнерами в США и Европе.

Бывший американский чиновник Дэниель Танненбаум считает отключение России от SWIFT слишком жесткой мерой. По его словам, США и Евросоюз будут действовать более осторожно, чтобы не допустить прекращения поставок российского газа.

США приняли решение по вопросу отключения России от SWIFT

Эксперты издания сошлись во мнении, что санкции против Москвы не должны привести к экономическому ущербу на Западе, поэтому ограничения, которые повлияют на поставки энергоносителей, будут исключены.

Ранее будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил, что отключение России грозит крушением финансовой системы SWIFT. По его мнению, в этом случает в выигрыше окажется китайский аналог платежной системы.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители