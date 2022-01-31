Британские эксперты рассказали о последствиях отключения РФ от SWIFT

Эксперты британской газеты The Financial Times рассказали о последствиях возможного отключения России от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Николас Верон из бельгийского исследовательского центра Брейгеля выразил мнение, что санкциям, затрагивающим отключение РФ от платежных систем, уделяется слишком большое внимание, тогда как на самом деле они не смогут помешать Москве заключать сделки с партнерами в США и Европе.

Бывший американский чиновник Дэниель Танненбаум считает отключение России от SWIFT слишком жесткой мерой. По его словам, США и Евросоюз будут действовать более осторожно, чтобы не допустить прекращения поставок российского газа.

Эксперты издания сошлись во мнении, что санкции против Москвы не должны привести к экономическому ущербу на Западе, поэтому ограничения, которые повлияют на поставки энергоносителей, будут исключены.