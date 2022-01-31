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23 минуты назад

Джонсон отказался уходить в отставку на фоне скандала

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку во время слушаний в парламенте по поводу скандальной вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон отказался уходить в отставку на фоне скандала
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Во время заседания парламента лидер фракции лейбористов Кир Стармер призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку на фоне скандала с вечеринкой. Он заявил, что Джонсон «постоянно нарушал правила», «держал всех за дураков» и что премьер «не соответствует занимаемой должности».

В ответ на это Борис Джонсон заметил, что у британского парламента есть куда более важные проблемы, чем его отставка. Он заявил, что парламентарии могли бы заниматься противодействием «российской агрессии», а не раздувать скандалы внутри страны.

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