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32 минуты назад

Зеленский не поедет на открытие зимней Олимпиады в Пекин

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, которые начинаются 4 февраля. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с [премьер-министром Польши Матеушем] Моравецким, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [премьер-министром Нидерландов Марком] Рютте, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом", - отметил Никифоров в комментарии агентству РБК-Украина.

СМИ сообщили о просьбе Китая к России отложить вторжение на Украину

По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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