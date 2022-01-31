"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с [премьер-министром Польши Матеушем] Моравецким, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [премьер-министром Нидерландов Марком] Рютте, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом", - отметил Никифоров в комментарии агентству РБК-Украина.