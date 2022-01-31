Санкции против России назвали ударом по Европе

Санкции против России сильнее ударят по Европе и США, пишет эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал.

Бансал напоминает, что Россия находится под санкциями с 2014 года и уже привыкла справляться с ограничениями из-за рубежа.

«Действительно, в первые несколько лет санкции ослабили экономику России, но страна быстро восстановилась. Интересно, что более сильное влияние антироссийские санкции оказали на экономику Европейского союза, которая потеряла около 100 миллиардов евро за первые три года из-за потери торговли с Россией», - отмечает автор.

Бансал перечислил ограничения, с которыми Россия может столкнуться в случае анонсируемого Западом «вторжения» на Украину, и пришел к выводу, что РФ сможет найти альтернативы всем запретам, тогда как Европа и США окажутся в проигрыше.

К примеру, в случае запрета на поставки российского газа по различным трубопроводам Европейскому Союзу придется покупать дорогую нефть с Ближнего Востока, транспортировка которой сама по себе является «колоссальной задачей».

«Любые действия против России напрямую подорвут энергетическую безопасность всей Европы», - резюмировал Бансал.

Он также напомнил, что Россия «имеет прочную торгово-профицитную экономику, пережившую множество взлетов и падений» за последние 30 лет. Кроме того, Россия извлекла уроки из уже наложенных санкций и проработала их альтернативы.