Бориса Джонсона поймали на лжи

Британцы считают себя «королями мира». Такую точку зрения высказал российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Они высокомерны по свое природе. И при этом, они этноцентричны – ставят себя в центр бытия, как любое этническое сообщество. На мой взгляд, Британия – это онтологическое зло, направленное против России и русских. Это источник зла и рассадник англо-сансонских подходов, направленных на сдерживание России», - прокомментировал он заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Ранее, давая интервью на телеканале Sky News, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по ограничительным мерам против любых организаций и лиц из России.
«То, что мы сейчас хотим сделать, — расширить [санкции] так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла бы попасть под рестрикции. <…> Организациям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», — сообщила она.
Как отмечает Валерий Коровин, с Британией нужно быть максимально осторожным:
«Все, что делается со стороны этого государства - исключительно злонамеренно, и в этой связи с Британией не возможен никакой союз. Ни временный, ни, тем более, долгосрочный, ни партнерские отношения, ни даже нормальный диалог. Британцы ненавидят Россию и русских в самой своей сущности. Это, так сказать, отправная точка, из которой следует все остальное».
При этом, обратив внимание на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил готовящийся визит в Японию, который должен был состояться в середине февраля, сославшись на «обострение ситуации вокруг Украины», собеседник «Свободной прессы» счел предлог надуманным.
«Британцы всегда врут. Все, что они говорят, нельзя воспринимать прямым образом - нужно сразу помещать это в смысловой контекст. То, что Джонсон не едет в Японию, связано со скандалом внутри самой Британии, грозящим отставкой премьеру. Отставку требуют и политические элиты, и рядовые жители страны из-за его “похождений” во время ковидных ограничений. Однако, придумав причину, Джонсон нашел еще один хороший повод вновь ущипнуть Россию», - подчеркивает Валерий Коровин.