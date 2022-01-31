Бориса Джонсона поймали на лжи

«Все, что делается со стороны этого государства - исключительно злонамеренно, и в этой связи с Британией не возможен никакой союз. Ни временный, ни, тем более, долгосрочный, ни партнерские отношения, ни даже нормальный диалог. Британцы ненавидят Россию и русских в самой своей сущности. Это, так сказать, отправная точка, из которой следует все остальное».