Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

Премьер Канады Джастин Трюдо оповестил нацию о том, что заразился ковидом и поработает дистанционно. В субботу, когда в Оттаву вошли участники «конвоя» протеста, Трюдо и его семья эвакуировались в неназванное место. Похоже, что ковид премьера – «политический», это новая попытка спрятаться от народного гнева, ведь главная претензия к Трюдо та же, что и у украинцев к своим властям – тотальная зависимость от политики США.

Фото: Reuters Reuters

В центре Оттавы в начале недели продолжились массовые акции протеста против коронавирусных запретов, введенных правительством Джастина Трюдо. Захватившие еще в субботу Парламентский холм в центре столицы манифестанты и не думают расходиться – правда, в отличие от участников Евромайдана в далеком Киеве, канадские бунтовщики ночуют не в палатках, а в кабинах своих автомобилей, ведь основную их массу составляют дальнобойщики.

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Демонстранты также остановили движение на улицах вокруг парламента. Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что некоторые протестующие терроризировали сотрудников бесплатной столовой после того, как им отказали в обслуживании из-за отказа надеть маску.

Столичные депутаты говорят, что «устали терпеть».

«Нам необходимо призвать на помощь правительство Онтарио и федеральные власти. Пора вернуть наш город», – написала в Twitter Кэтрин Маккенни, член горсовета Оттавы.

Жалоба прозвучала на фоне все более дерзкого поведения манифестантов. «От сотен напуганных и уставших сограждан я слышала, через что им приходится пройти. Водители грузовиков намеренно перекрывают улицы, другие проезжают на красный свет без остановки, беззаконие продолжается», – возмущается Маккенни (перевод газеты ВЗГЛЯД).

Примечательно, что на выходных канадская печать подчеркивала «мирный» характер протестов. Но депутат в этом сомневается.

«Мы видели у протестующих ультраправую символику: флаги с изображением свастики, картинки, на которых линчуют премьер-министра», – рассказывала Маккенни телеканалу CTV News.

Озлобленность протестующих на себе прочувствовали даже работники здравоохранения. По данным столичной газеты Ottawa Citizen, на выходных демонстранты принялись кидать камни в машину скорой помощи. Когда сотрудник скорой вышел, чтобы оценить повреждения, демонстранты начали отпускать расистские замечания в его сторону. По ее словам, таких случаев уже было несколько.

«Наши специалисты не чувствовали угрозу жизни, но и в безопасности себя не ощущали», – посетовала руководитель службы доврачебной медицинской помощи Оттавы Жозелин Марсиано.

По ее словам, после этого врачи попросили полицию предоставить им сопровождение.

Несмотря на явное и массовое нарушение правопорядка, полиция никого не задерживала. Интересно, что день работы правоохранителей в Оттаве на фоне митингов обходится бюджету в 800 тыс. долларов. Правда, накануне полиция все же объявила, что расследует несколько дел об осквернении национальных памятников со стороны участников «майдана». Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что подобные акты вандализма заслуживают сильнейшего порицания. Кстати, Ананд сделала это заявление по пути в Киев, куда она наведалась в эти выходные с визитом.

Политический коронавирус

В понедельник Трюдо выступил с обращением к нации.

«Я хочу сказать предельно внятно: нас не страшат те, кто оскорбляют или неподобающе относятся к работникам торговли, те, кто воруют еду у бездомных. Мы не уступим тем, кто несет знамя расизма. Мы не поддадимся тем, кто выбирает путь вандализма и бесчестья по отношению к памяти наших ветеранов», –заявил он.

А за несколько часов до обращения к нации премьер сообщил, что заболел.

«Сегодня утром (в понедельник) я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал он в Twitter.

В этой связи, добавил премьер, он намерен пока уйти на самоизоляцию.

Внезапное «заболевание» Трюдо может иметь политический характер, предположил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Трюдо превратился в такого всеканадского «аллергена». Видимо, он, как ловкий политик, теперь тянет время в расчете на то, что «пар» выйдет, а протест успокоится. Сейчас речь о том, удержит ли он власть. Кроме того, «майдан» влияет не только на канадско-американские отношения, но и на ситуацию в самой Америке», – заявил собеседник газете ВЗГЛЯД.

«Канада граничит с американскими штатами Дакота, Айдахо, штатами Новой Англии. В них сильно движение антиваксеров, которое перекинулось и на Канаду», – пояснил эксперт.

«В канадском обществе распространилась точка зрения, что люди, которые делают себе прививки, становятся разносчиками коронавируса. Верят в это и многие дальнобойщики: это очень простые парни, многие из них до сих пор живут по понятиям Дикого Запада», – сказал Васильев.

В понедельник у «простых парней» появился влиятельный покровитель – демонстрантов неожиданно поддержал Дональд Трамп. Выступая перед толпой сторонников в Техасе, бывший президент США похвалил манифестантов из Оттавы за то, что они «делают больше для защиты американской свободы, чем наши собственные лидеры».

«Это правда, что канадские дальнобойщики – вы читали об этом – мужественно сопротивляются этим беззаконным мандатам и делают больше для защиты американской свободы, чем наши собственные лидеры. Мы хотим, чтобы эти великие канадские дальнобойщики знали, что мы с ними до конца», – сказал Трамп.

Ранее его сын Дональд Трамп – младший тоже разместил в своих социальных сетях видеоролик с поддержкой канадских протестов. Другие зарубежные деятели, в том числе миллиардер Илон Маск, ведущий подкастов Джо Роган и актер Роб Шнайдер, также одобрили действия дальнобойщиков.

«Трюдо, возможно, придется пересмотреть определение того, что такое «небольшое маргинальное меньшинство»... Оно простирается от Манитобы до Онтарио!» – сказал Шнайдер в насмешку над предыдущим заявлением Трюдо.

Как напоминает издание «Наш Ванкувер», на прошлой неделе премьер-министр назвал недовольных дальнобойщиков «небольшим маргинальным меньшинством», которое придерживается «неприемлемых» взглядов, и выразил обеспокоенность, что протесты могут перерасти в насилие.

Трюдо сбежал из резиденции

Как напоминает ТАСС, актив дальнобойщиков предложил сформировать «Конвой за свободу – 2022» в середине января – когда у канадских водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США, власти обеих стран начали требовать паспорта вакцинации. 23 января из провинции Британская Колумбия, что на берегу Тихого океана, в сторону Оттавы, то есть на другой конец страны, стартовала первая из колонн грузовиков с протестующими дальнобойщиками. По мере приближения к побережью Атлантики к примыкали коллеги из других провинций и сторонники на личных автомобилях. Для помощи участникам автопробега был открыт специальный фонд, в котором уже 8 млн долларов. Перед вступлением в Оттаву конвой растянулся на сотни километров.

В соцcетях звучали призывы устроить «канадскую версию штурма Капитолия». Начальник полиции Оттавы Питер Слоли предупредил об «одиноких волках», которые могут использовать протесты для «создания хаоса». Когда колонна протестующих в субботу входила в Оттаву, Трюдо вместе с семьей покинул свою резиденцию. CBC News сообщал, опираясь на источники, что «на фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице».

Кстати, полиция даже в понедельник отказывалась сообщить о количестве участников демонстрации в ее первый день. Днем в субботу, судя по заполненности улиц, численность протестующих была сопоставима с празднованием Дня Канады, когда в центре столицы собираются до 50 тыс. человек. В воскресенье, по данным правоохранительных органов, в центре города оставалось не менее 10 тыс. манифестантов.

Причем протесты не ограничиваются одной Оттавой. Другие участники «конвоя» перекрыли дорогу, соединяющую канадскую западную провинцию Альберта с США. Трасса заблокирована с субботы, при этом из США в Канаду автомобили также проехать не могут. На шоссе образовалась многокилометровая пробка.

«То, что начиналось как протест антиваксеров, переросло в бунт против Трюдо, его обвиняют в провалах политики и неудачном лидерстве. Некоторые считают, что он ужесточил антиковидные правила в угоду США, где закручивают гайки под предлогом ковида. У Трюдо хорошие отношения с Байденом, и он не хочет их портить. Некоторые винят Трюдо в том, что он подчиняется США», – сказал изданию «Страна.уа» канадский журналист Брэд Вэлди.

В толпе в Оттаве виднелись плакаты «Проснитесь!», «2022 – это 1776» (с отсылкой к году, когда американцы на заре своей независимости вторглись в Канаду), намекая на угрозу новой «оккупации» со стороны янки.

Не обошлось и без попыток найти в «майдане» русский след.

«Учитывая поддержку Канадой Украины в этом нынешнем кризисе с Россией, я не знаю, надуманно ли спрашивать, но есть опасения, что российские деятели могут продолжать разжигать ситуацию по мере роста этого протеста, но, возможно, даже подстроили его с самого начала», – предположила ведущая телеканала CBC Нил Коксал в разговоре с министром общественной безопасности Марко Мендичино. Министр не поддержал, но и не опроверг «русскую версию». «Мы видим флаги Конфедерации, и мы видим, откровенно говоря, некоторых организаторов, желающих свергнуть правительство с помощью насилия», – предупредил Мендичино.

Бунт против корректности

Вспыхнувшие в Канаде протесты подобны «социальным взрывам», с которыми уже столкнулась Западная Европа и США, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. «Специфика Канады состоит в том, что движение затронуло прежде всего водителей грузовиков, в их числе очень многие – из Америки», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Интересно, что порядка 90% канадских дальнобойщиков уже привиты от COVID-19, но многие из них все равно поддерживают протесты, рассматривая их как выступления против укрепления власти и авторитарных тенденций в стране. Левацкое правительство Трюдо проводит весьма радикальные реформы в ряде областей. Протест направлен не только против ковидных мер, но и против ряда других решений, которые усиливают власть правительства. Например, навязывание политкорректности во всех областях жизни», – пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД.

То, что демонстрации начались с дальнобойщиков и «Конвоя свободы», вовсе не означает, что именно они – главная сила протеста, считает политолог.

Но одна из особенностей канадских митингов – активизация не только радикальных масс, но и сторонников власти, полагает эксперт.

«Одновременно с консолидацией антипрививочников будут консолидироваться и те, кто поддерживает усиление федерального правительства. В этой связи я считаю, что Трюдо сейчас ничего серьезного не грозит. Уж точно не отставка», – уверен Коробков.

«При этом Трюдо вряд ли будет сидеть без дела, он попробует прибегнуть к стандартной процедуре – усилить напряженность вовне, чтобы отвлечь население от проблем внутри. Американцы называют такой ход «маршем вокруг флага». Наверняка будет нагнетаться напряженность в канадской прессе по поводу Украины», – предположил собеседник.