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11 минут назад

Лукашенко в последний раз пригрозил Литве

Если Литва с февраля действительно остановит транзит белорусского калия в порт Клайпеды, то Минск в течение нескольких дней приведет в действие ответные угрозы. Об этом в разговоре с премьером Романом Головченко и руководителями «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК) заявил президент страны Александр Лукашенко. Соответствующая новость опубликована на сайте президента республики.

Литва начала исполнять угрозу в адрес Белоруссии

«Буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы», — поручил Лукашенко.

По его словам, литовцы должны понимать, что Минск предупреждает их в последний раз, и если они начнут давить, то пусть не обижаются на ответ. Какие угрозы надо будет привести в исполнение, президент не уточнил.

Также Лукашенко подчеркнул, что Минск готов договариваться, а народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что Белоруссия просто отвечает на вызовы.

На прошлой неделе глава республики призвал литовские власти одуматься и не запрещать транзит удобрений. По его мнению, экономическая война, если ее начать, может перейти в «горячую» форму. При этом Лукашенко уверял, что сам Минск не пострадает, потому что может перевести свои грузы в российские порты, а вот Литве будет плохо.

Причиной повышенной активности Минска стало решение «Литовской железной дороги» оперативно отказаться от транзита продукции «Беларуськалия». Предприятие — один из главных источников валюты для республики — попало под санкции США. Предоставленная для его партнеров отсрочка истекает в апреле, но Вильнюс остановит транзит уже в феврале. Три поданные заявки на поставки с этого периода были отклонены.

Как утверждают источники в «Беларуськалии», реальных способов избежать последствий санкций нет, так что настроения в руководстве близки к панике. Российские порты не в состоянии обеспечить поставки требуемого объема, это требует расширения инфраструктуры, то есть финансовых вложений и времени. Решить проблему могут разве что новая отсрочка Вашингтона или продажа предприятия России.

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