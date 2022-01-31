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2 минуты назад

Глава Минобороны Украины назвал условие для встречи с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу при посредничестве западных партнёров. Он не видит смысла «с глазу на глаз» разговаривать с представителями РФ. Слова Резникова приводит издание «Левый берег».

Глава Минобороны Украины назвал условие для встречи с Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такой инициативы [о встрече] не было, но если кто-то её проявит или организует, имеется в виду НАТО или Евросоюз, на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале состоится конференция безопасности, или под модерацией моих коллег — министра обороны Соединённых Штатов или Великобритании — почему бы нет? — сказал Резников.

Он считает, что такая встреча возможна в присутствии «мощных модераторов, посредников того же уровня».

Министр обороны Украины захотел встречи с Шойгу

Ранее Резников заявил, что российские ВС не создали ударные группировки, которые «могли бы совершить силовое вторжение в Украину». Он cказал, что будет готов присоединиться к переговорам с РФ, если они пройдут на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием партнёров, министров обороны Соединённых Штатов, Соединённого Королевства и Северной Ирландии.

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