Глава Минобороны Украины назвал условие для встречи с Шойгу

Такой инициативы [о встрече] не было, но если кто-то её проявит или организует, имеется в виду НАТО или Евросоюз, на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале состоится конференция безопасности, или под модерацией моих коллег — министра обороны Соединённых Штатов или Великобритании — почему бы нет? — сказал Резников.