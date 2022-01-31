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28 минут назад

WSJ: "омикрон" изменил методы мировой борьбы с COVID-19

"Омикрон"-штамм вносит коррективы в мировую борьбу с коронавирусом, из-за чего государства стали терпимее относиться к вспышкам заболеваниям и начали отменять ряд ограничений, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Омикрон" изменил методы мировой борьбы с COVID-19
Фото: ReutersReuters

Авторы отметили, что страны начинают приходить к выводу о необходимости выбора методологии борьбы с коронавирусом по аналогии с теми мерами, которые применяются в случае других инфекций.

Внимание врачей, в частности, должно фокусироваться на лечении госпитализированных пациентов. Резкий рост заболевших, пишет WSJ, теперь не становится сигналом к введению дополнительных ограничений, а специалисты больше не видят необходимости в отслеживании контактов пациентов и в продолжительных сроках самоизоляции заразившихся.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что глобальная стабилизация ситуации с распространением коронавируса в мире произойдет в середине текущего года.

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