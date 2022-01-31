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23 минуты назад

Министр Сербии считает, что России некуда отступать - НАТО подошла к ее границам

Североатлантический альянс приблизился к российским границам, поэтому РФ следует защищать то, что принадлежит ей. Об этом заявил министр Ненад Попович, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, в интервью сербской газете "Вечерне новости", опубликованном в понедельник.

"России больше некуда отступать. НАТО подошла к ее порогу"
Фото: ReutersReuters

"России больше некуда отступать. НАТО подошла к ее порогу. Представьте себе ситуацию, когда перед вашей квартирой кто-то появился с ружьем. Вы должны будете отреагировать и защитить то, что принадлежит вам", - сказал Попович.

Министр выразил надежду на то, что напряженность вокруг Украины должна снизиться. По его словам, известно, что боевая мощь России за последние 20 лет сильно возросла, поэтому западные страны осознают, что любое нападение на Россию не может остаться без серьезных последствий.

Говоря о строительстве Центра ядерных технологий, Попович подчеркнул, что объект предназначен прежде всего для медицинских целей. Там будут производиться лекарства для больных онкологией. По его словам, те, кто против этого центра, на самом деле защищают лобби иностранных импортеров, поскольку такие лекарства поставляются в республику преимущественно из Хорватии. Министр подчеркнул, что благодаря центру Сербия начнет самостоятельно производить препараты и экспортировать их.

Сербское правительство и корпорация "Росатом" подписали в декабре соглашение о строительстве в республике Центра ядерных технологий. Согласно подписанному договору, в предстоящие три года в Сербии будет построен Центр ядерной медицины на базе циклотронного комплекса, а также объекты по производству радиофармацевтических препаратов.

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